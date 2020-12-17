Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman kimdir?

Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bangladeş'in ilk Başbakanı ve Devlet Başkanı'dır.

17 Mart 1920'de doğan Şeyh Mucibur Rahman Hukuk ve Siyasal Bilimler okudu.

Genç yaşta İngilizlere karşı sürdürülen bağımsızlık hareketine katıldı ve hapis yattı.

Avami Birliği'nin kurucuları arasında yer alan Muciburrahman daha sonra Birliğin Genel Sekreterliğini üstlendi.

1955'te Pakistan Ulusal Meclisi'ne seçildi. 1958'de askeri bir darbeyle başa geçen Eyüb Han'a direnerek dikkatleri üzerine çekti.

1965'te Doğu Pakistan'a özerklik verilmesini öngören hareketin içerisinde yer aldı ve bölücülükle suçlandı.

Doğu Pakistan'a özerklik verilmesini öngören altı maddelik bir program hazırlayınca Eyüb Han yönetimi tarafından gözaltına alındı. Tutuklamaya halkın tepkisi büyük oldu ve Mucibur Rahman Şubat 1969'da serbest bırakıldı.

1969'da istifa eden Eyüb Han'ın yerine iktidara Yahya Han getirildi. .

Mucibur Rahman'ın özerklik talebine karşı bir tavır da Yahya Han'dan geldi.

Yahya han meclisi süresiz kapattı. Bunun üzerine Mucibur Rahman Doğu Pakistan'da genel grev ilân etti. Uzlaşma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine Batı Pakistan birlikleri Dakka'ya girdi ve Mucibur Rahman tutuklandı.

Doğu Pakistan'da iç savaş sürerken milyonlarca insan Hindistan'a sığındı. Sonunda Hindistan birliklerinin yardımıyla, Batı Pakistan ordusu geri çekilmeye zorlandı.

Devlet Başkanlığı'na gelen Zülfikar Ali Butto tarafından serbest bırakılan Mucibur Rahman, yeni Bangladeş Devletinin ilk Başbakanı oldu.

Ancak Bangladeş'in artan sorunları çözmekte başarısız kalmasının yanısıra giderek daha baskıcı bir yönetim kurması onun için sonun başlangıcı oldu.

1975 başlarında Devlet Başkanlığı görevini gelen Mucibur Rahman 15 Ağustos 1975'teki bir askerî darbeyle devrildi ve ailesiyle birlikte öldürüldü.

