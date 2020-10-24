Balıkesir'de traktörle otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar
Balıkesir’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
GÜNDEM 24.10.2020, 00:43
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Balıkesir’in Manyas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Akçaova Mahallesi’nden Kocagöl yönüne gitmekte olan Muhsin A. (61) yönetimindeki tescilsiz traktöre aynı yönde seyir halinde olan Kudret K. (55) yönetimindeki araç çarptı. Kazada ağır yaralanan ve olay yerine gelen ambulansla Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan traktör sürücüsü, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti.
Otomobil sürücüsü Kudret K. ile otomobilde bulunan İsmail A. isimli şahısların hayati tehlikelerinin olmadığı açıklanırken, otomobil sürücüsünün Manyas Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine gözaltına alındığı belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, Akçaova Mahallesi’nden Kocagöl yönüne gitmekte olan Muhsin A. (61) yönetimindeki tescilsiz traktöre aynı yönde seyir halinde olan Kudret K. (55) yönetimindeki araç çarptı. Kazada ağır yaralanan ve olay yerine gelen ambulansla Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan traktör sürücüsü, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti.
Otomobil sürücüsü Kudret K. ile otomobilde bulunan İsmail A. isimli şahısların hayati tehlikelerinin olmadığı açıklanırken, otomobil sürücüsünün Manyas Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine gözaltına alındığı belirtildi.
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