Balıkesir'de kapsamlı operasyon! Aranan 31 kişi yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri yapılan operasyonlarda 31 aranan şahsı yakalarken, 4 silah ve 36 fişek ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 31 kişiyi yakaladı. Polis ekipleri Balıkesir il merkezinde yaptıkları operasyonlarda 16 aranan şahsı yakalarken, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 6 fişek, Burhaniye'de 1 aranan şahıs ile 1 tabanca, 2 şarjör ve 30 fişek, Sındırgı'da 2 aranan şahıs, 1 tek kırma tüfek, Ayvalık'ta 5 aranan şahıs, Dursunbey'de 1 aranan şahıs, Edremit'te 1 aranan şahıs, İvrindi'de 1 aranan şahıs ve Gönen'de 4 aranan şahsı yakaladı.

