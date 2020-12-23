Balıkesir merkezli PKK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Balıkesir başta olmak üzere 4 ilde PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
GÜNDEM 23.12.2020, 02:18
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın cezaevi yapılanmalarıyla irtibatı olan, hükümlü ve tutuklu terör örgütü mensuplarına finans sağladığı tespit edilen 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonda, 12 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği bildirildi.
Ekipler, 3 kişiyi yakalama çalışmasını sürdürüyor.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonda, 12 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği bildirildi.
Ekipler, 3 kişiyi yakalama çalışmasını sürdürüyor.
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