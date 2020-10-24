Balıkçıların korkulu rüyası! Endişeler artıyor
Ege Denizi'de balon balıkları özellikle Bodrum’da çoğalmaya başladı. Siyanürden 10 kat daha etkili zehri olduğu bilinen balıkların boyları 1 metre uzunluğuna ulaştı.
GÜNDEM 24.10.2020, 23:36
Akdeniz ve Ege Denizi'nin korkulu rüyası olan balon balıkları gün geçtikçe çoğalmaya devam ediyor. Derin sularda yaşayan ve balıkçıların ağlarını dişleriyle param parça eden balon balıklarının boyları da 1 metre uzunluğuna ulaşmaya başladı. Çene gücüyle ve keskin dişleriyle teneke kutularını bile parçalamayı başaran balon balıkları amatör balıkçıların ağlarına sık sık takılıyor.
Sabah saatlerinde balıkavlamaya çıkan Av. Göray Karadut teknesi ile Çavuş Adası açıklarında avlamaya başladı. Birkaç balık avladıktan sonra zıpkın ile balon balığı yakaladı. Güçlükle teknesine taşıdığı 1 metre uzunluğunda 6 kilogramlık ağırlığındaki balon balığının fotoğraflarını çeken Karadut zehirli olan balığı sosyal medyasından paylaştı.
Sabah saatlerinde balıkavlamaya çıkan Av. Göray Karadut teknesi ile Çavuş Adası açıklarında avlamaya başladı. Birkaç balık avladıktan sonra zıpkın ile balon balığı yakaladı. Güçlükle teknesine taşıdığı 1 metre uzunluğunda 6 kilogramlık ağırlığındaki balon balığının fotoğraflarını çeken Karadut zehirli olan balığı sosyal medyasından paylaştı.
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