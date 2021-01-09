Balıkçıların ağına 300 kiloluk ay balığı takıldı
Aydın'ın Kuşadası açıklarında balıkçıların ağına nesli tükenmekte olan ay balığı takıldı.
GÜNDEM 09.01.2021, 05:58
Kuşadası açıklarında Ali bey isimli tekne, ağlarını denize bıraktı. Ağları toplamaya başlayan balıkçılar, güneş veya ay balığı olarak bilinen balığın ağlarına takıldığını gördü. Büyük şaşkınlık yaşayan balıkçılar, yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki ay balığını iple bağlayarak, ağlardan kurtardı. Nesli tehlike altında olan ay balığı, daha sonra ip kesilerek denize bırakıldı. Balıkçılar o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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