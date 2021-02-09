Bakırköy'de ağaç otomobilin üzerine devrildi

Olay saat 00.30 sıralarında Ataköy 5. Kısım'da meydana geldi. Akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgardan dolayı bir ağaç koparak park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri park halindeki otomobillerin üzerine devrilen ağacı hızar yardımıyla parçalara ayırarak kaldırdı. Olayda bir otomobilde hasar meydana geldi.

