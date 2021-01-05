Bakanlık Sözcüsü: Geçen yıl 243 terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısında terörle mücadelede gelinen son durumu veriler üzerinden paylaştı. Çataklı'nın açıklamasına göre, geçen yıl 321 terör örgütü üyesi teslim oldu, bunlardan PKK üyesi olduğu belirlenen 243'ünün aileleriyle görüştürülerek ikna yoluyla teslim olmaları sağlandı.



İç güvenlik operasyonları kapsamında 2020 yılında yapılan operasyonlarda kırmızı kategoriden 9, maví kategoriden 4, yeşil kategoriden 1, turuncu kategoriden 27, gri kategoriden aranan 58 ve listede olmayıp üst düzey olduğu tespit edilen 5 olmak üzere toplam 104 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.

Geçen yıl 321 terör örgütü üyesinin teslim olduğunu açıklayan Çataklı, "Bunlardan PKK mensubu 243'ü aileleriyle görüşerek ikna yoluyla dağdan indirildi" dedi.



Çataklı'nın açıkladığı verilere göre 8 Ocak - 12 Temmuz 2020 arasında 9 farklı bölgede yapılarak tamamlanan Kapan Operasyonları ve 13 Temmuz 2020 itibarıyla başlayıp 17 farklı bölgede devam eden Yıldırım Operasyonları kapsamında 262 terörist etkisiz hale getirildi. 173 işbirlikçi yakalandı.

Yine aynı operasyonlarda 511 silah, 445 mayın/eyp, 8 ton 840 kg patlayıcı madde, 639 adet el bombası, 38 milyon kok kenevir, 16,2 ton esrar, çok miktarda gıda/yaşam malzemesi ile eyp yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

