Bakanlık duyurdu! 5 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 terörist, Şırnakta güvenlik güçlerine teslim oldu.

