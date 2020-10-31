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Bakanlık açıkladı: Provokatif mesajlar hakkında flaş gelişme

İzmir'de meydana gelen depremden sonra provokatif söylemlerde bulunan şahıslar hakkında işlem yapılmaya devam ediliyor.

GÜNDEM 31.10.2020, 22:34
Bakanlık açıkladı: Provokatif mesajlar hakkında flaş gelişme
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'deki depremle ilgili şu ana kadar 49 paylaşımın tespit edildiğini, 37 şahıs hakkında işlemlerin sürdüğünü, 10 gözaltı yapıldığını, 2 kişininse tutuklandığını açıkladı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Aklıselim olmamız gereken günlerde sosyal medyadaki cehalet dolu görüntüler aymazlıktan ileriye gitmiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, 49 paylaşım tespit edildi, 37 şahıs hakkında işlemler sürüyor, 10 gözaltı yapıldı, 2 kişi tutuklandı. Klavye delikanlılığına fırsat vermeyeceğiz."
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