Bakanlığın tercihi ithal çay oldu!

Yerli çay üreticisi emeğinin karşılığını alabileceği bir fiyatı umut ederken, hasat döneminde dahi yurtdışından çay ithal edilmesinde herhangi bir engel olmadığı bildirildi.

Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un soru önergesine yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çay ithalatında herhangi bir sınırlama olmadığını, talep eden firmaların dilediği gibi çay ithalatı yapabileceğini bildirdi. İran üzerinden Türkiye'ye ithal çay girişleri yaşandığını belirten Aygun, ithalat serbestisini eleştirerek “Rize'de çay hasadı yapılırken İran'dan ithal edilen çayın yerli üreticiyi düşük fiyattan çay satmaya zorlayacağı yönünde endişelerimiz var” dedi.



Rize'nin İkizdere ilçesi Sivrikaya mevkiinde 7 Haziran 2020 tarihinde İran'dan gelen bir TIR freninin boşalması sonucu devrilmiş ve bir vatandaş yaşamını yitirmişti. Devrilen TIR'ın içinden ithal çay çıkması büyük şaşkınlık yaratmıştı. CHP Milletvekili Aygun, Rize'de çay hasadı yapılan bir dönemde İran'dan getirilen çayın, “Doğu Karadeniz'de toplanıyor” denilerek satışa sunulacağını ve üreticinin çay fiyatının düşürüleceği yönünde endişeler olduğunu söylemişti.



Gizemli TIR olayının ardından Bakan Pakdemirli'ye TBMM üzerinden soru önergesi veren Aygun, hasat döneminde ithal çaya izin verilip verilmediği, TIR'ın hangi ülke çayını taşıdığı, yerli üreticinin korunması için neler yapıldığı gibi sorular yöneltti.

Soruları yanıtlayan Pakdemirli, hasat döneminde çay ithalatının önlenmesine yönelik bir düzenleme olmadığını işaret ederken, “Çay ithalatında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Talep eden firmalar çay ithalatı yapabilirler” dedi.Ü

Aygun, “Bakan, hasat döneminde çay ithalatı yapılmaması yönünde söz veremiyor. İthalat rakamlarını açıklayamıyor. Devrilen TIR'daki çayın hangi ülkeden geldiğini söyleyemiyor. Belli ki kamuoyundan gizlenen bazı olaylar var” dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çay ithalatı konusunda sadece Rize Gümrük Müdürlüğü'nün ihtisas gümrüğü olarak belirlendiğini, bu nedenle başka bir ilden çay ithalatı yapılamadığını bildirdi.

İthal çayların kontrol edilmeden yurda alınmasının söz konusu olmayacağını ifade eden Pakdemirli, “Bakanlığımızın yetkisi ile ithal edilecek ürünlerin insan sağlığı ve güvenliği, hayvan sağlığı ve bitki sağlığı yönünden uygunluğu denetlenmekte, uygun olmayan ürünlerin ülkeye girmesine izin verilmemektedir” yanıtını verdi.

Pakdemirli, devrilen TIR konusundaki soruları yanıtsız bırakırken 2020 Mayıs ve Haziran ayları arasında siyah çay ürün sınıfı altında İran'dan ithalat kaydı bulunmadığını söyledi. (SÖZCÜ)

