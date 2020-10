Bakanlardan İzmir'de ortak toplantı: Zamana karşı yarış var

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir depremine ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. Binali Yıldırım, “Zamana karşı bir yarış var. Bütün amaç insanlarımızı sağ salim enkaz altından kurtarmayı başarmak” dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bugün saat 14.51 itibarıyla Ege Denizi Seferihisar ilçesi açıklarında 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin sonrasında 4 ve üzerinde 21 olmak üzere toplamda 114 artçı deprem meydana geldiğini belirtti.

Bakan Kurum, şunları söyledi;

*Bu deprem aynı zamanda Çanakkale, Manisa, Muğla, Aydın’da hissedildi. Arama-kurtarma faaliyetleri şu an için bütün illerimizde devam ediyor. Diğer illerimizde herhangi bir sorun, problem şu an için gelmedi.

*İzmir Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka’da ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Şu an için 17 tane enkazımız var ve enkaz altında vatandaşlarımız var. 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. 522 yaralı vatandaşımız var.

*Yaralı vatandaşlarımıza fiilen hastanelerde gerekli her türlü müdahale yapılmaktadır. 8 tanesi vatandaşlarımızın yoğun bakımda, 5 tanesi de ameliyata alındı. Gerekli müdahale yapılmaktadır.

4 binanın tamamen çökmüş durumda olduğu bilgisini veren Kurum, bin 227 arama-kurtarma ekibinin sahada fiilen çalışmakta olduğunu açıkladı.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise, şunları söyledi;

*Önceliğimiz hayat kurtarmaktır. Ondan sonraki öncelikler için plan ve programlar yapılıyor. Sahada Buse kızımızla konuştuk. Ablasıyla konuştuk. Ona ulaştık. Buse kızımızın yanında bir arkadaşımız daha var İnci kızımız.

*Bununla ilgili arkadaşlar çalışmaları yapıyor. İnşallah daha çok Buse’lerimiz kurtulur. Enkazların kimisi tamamen yıkılmış. Ağır yıkılanlar var. Ama sadece birinci katı yıkılık da o birinci katın altında çıkarılmayı bekleyen vatandaşlarımız da var. Ekipler çalışıyor, eksiklik yok.

*Meteorolojik olarak özellikle İzmir’deki yağış durumuna baktık. Bir haftaya yakın İzmir’de 5 gün içerisinde İzmir ve çevresinde yağış beklenmiyor. Evine girmek istemeyen vatandaşlara bir artı olacaktır. Gece beklenen en düşük sıcaklık 8 ila 11 derece arasında. Gündüz beklenen sıcaklık 19 ila 22 derece arasında.