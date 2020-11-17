Bakan Zehra Zümrüt Selçuk koronavirüse yakalandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İşte Bakan Selçuk'un paylaşımı:

Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür, genel durumum iyi. Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim.

Covid-19 test sonucum pozitif çıktı.Çok şükür, genel durumum iyi.Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim.

— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) November 17, 2020



Covid-19 test sonucum pozitif çıktı.Çok şükür, genel durumum iyi.Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim. — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) November 17, 2020

