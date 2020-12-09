Bakan yanıtladı:AK Partililer ve yakınları koronavirüs aşısı oldu mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in Çin'den alınan COVID-19 aşısının Türkiye’ye geldiği ve 10 gündür AKP’li siyasiler ile yakınlarına yapılmaya başlandığı iddiasına yanıt verdi.

Bilim Kurulu toplantısının ardından CHP’li Emir’in iddiasına yanıt veren Sağlık Bakanı Koca, “Bakanlık olarak izin verdiğimiz herhangi bir aşı söz konusu değil” diyerek " Türkiye’ye hangi aşı olursa olsun halk sağlığı ve tıbbi cihaz ve ilaç kurumumuz tarafından laboratuvarlarda testleri yapılmadıkça, hiç kimseye yapılmasını biz istemiyoruz ve yapmıyoruz. Dolayısıyla incelemeden geçmemiş olan aşıları kimselerin yaptırmasını da istemiyoruz. Şu dönemde gönüllü olanlara yapılabiliyor. Gönüllü olanlara yapılırken bir takım esasları var. Türkiye’de bizim bakanlık olarak izin verdiğimiz herhangi bir aşı söz konusu değil." ifadesini kullandı.



Çin’le yapılan aşı anlaşmasına ilişkin geçtiğimiz hafta TBMM’ye yazılı soru önergesi sunarak, sözleşmenin detaylarını soran CHP Ankara Milletvekili Murat Emir şu iddiada bulunmuştu:

Çin aşısı 10 gündür Türkiye’de. Aşıyı getiren firma da her zamanki gibi yine Keymen İlaç oldu. Aşı 10 gündür el altından AKP’li siyasilere, aile dostlarına, nüfuzlu kişilere ve tanıdıklara yapılmaya başlanmış bile.

Günlerdir aşının nasıl geleceğini, sözleşmenin detaylarını, aşının fiyatını soruyorduk. Bakanlık da toplumu bilgilendiriyor gibi yapıp aslında hiçbir bilgi vermiyor ve süreci kapalı bir şekilde yürütmeye devam ediyordu. Şimdi, bakanlığın süreci neden kapalı bir şekilde götürdüğü ortaya çıkmış oldu.

