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Bakan Soylu'nun anne isyanı: Bakan olsam ne yazar...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaşadığı olaya tepki gösterdi.
GÜNDEM 21.01.2021, 07:27
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından annesine yapılan hakaretlerden ötürü isyan etti.
Twitter'dan yaptığı paylaşımda hareket eden şahsın adli kontrol şartıyla serbest kalmasına tepki gösteren Bakan Soylu, karara şu şekilde tepki gösterdi:
"45 gündür anam hastanede,
Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest,
Ne yapmalıyım Bakan olsam ne yazar. Millet,devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder. Tweetimle yeniden alınırsa da provakasyon sayacağım."
45 gündür anam hastanedeAnnemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbestNe yapmalıyımBakan olsam ne yazarMillet,devlet işleriyle boğuşurkenanasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade ederTweetimle yeniden alınırsa da provakasyon sayacağım pic.twitter.com/Y0xjikB8Nj
— Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) January 20, 2021
45 gündür anam hastanedeAnnemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbestNe yapmalıyımBakan olsam ne yazarMillet,devlet işleriyle boğuşurkenanasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade ederTweetimle yeniden alınırsa da provakasyon sayacağım pic.twitter.com/Y0xjikB8Nj pushfn('ads'); — Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) January 20, 2021
Twitter'dan yaptığı paylaşımda hareket eden şahsın adli kontrol şartıyla serbest kalmasına tepki gösteren Bakan Soylu, karara şu şekilde tepki gösterdi:
"45 gündür anam hastanede,
Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest,
Ne yapmalıyım Bakan olsam ne yazar. Millet,devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder. Tweetimle yeniden alınırsa da provakasyon sayacağım."
45 gündür anam hastanedeAnnemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbestNe yapmalıyımBakan olsam ne yazarMillet,devlet işleriyle boğuşurkenanasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade ederTweetimle yeniden alınırsa da provakasyon sayacağım pic.twitter.com/Y0xjikB8Nj
— Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) January 20, 2021
45 gündür anam hastanedeAnnemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbestNe yapmalıyımBakan olsam ne yazarMillet,devlet işleriyle boğuşurkenanasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade ederTweetimle yeniden alınırsa da provakasyon sayacağım pic.twitter.com/Y0xjikB8Nj pushfn('ads'); — Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) January 20, 2021
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