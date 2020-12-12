Bakan Soylu konuştu, HDP'liler tepki gösterdi
İçişleri Bakanı Soylu, PKK'lı teröristlerin öldürüldüğü operasyonu anlatmaya başladığı sırada HDP milletvekilleri masalara vurup Soylu’nun konuşmasını protesto etmeye başladı.
GÜNDEM 12.12.2020, 21:15
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Genel Kurulu’nda HDP tarafından ortaya atılan iddialara yanıt vermek üzere kürsüye çıktı.
HDP’nin Kemal Kurkut hakkındaki iddialarını yanıtlayan Bakan Soylu, Kemal Kurkut’un polislere “Kendimi patlatacağım” dediği gerekçesiyle etkisiz hale getirildiğini söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ardından terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen bir operasyonun detaylarını paylaştı.
Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, Duran Kalkan ve Murat Karayılan’a çok yakın bir teröristin adım adım takip edildiğini fotoğraflarla gösteren Süleyman Soylu, ardından F-16’larla operasyonun düzenlendiğini söyledi.
Bakan Soylu’nun teröristlere yönelik düzenlenen operasyonu anlattığı anlarda HDP’li milletvekilleri ses eylemine başladı.
Elleriyle masaları yumruklayan HDP’liler, Soylu’nun anlattıklarının duyulmaması için her şeyi yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konuşması sırasında, AK Partili ve HDP’li vekiller arasında gergin anlar yaşandı.
HDP’nin Kemal Kurkut hakkındaki iddialarını yanıtlayan Bakan Soylu, Kemal Kurkut’un polislere “Kendimi patlatacağım” dediği gerekçesiyle etkisiz hale getirildiğini söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ardından terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen bir operasyonun detaylarını paylaştı.
Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, Duran Kalkan ve Murat Karayılan’a çok yakın bir teröristin adım adım takip edildiğini fotoğraflarla gösteren Süleyman Soylu, ardından F-16’larla operasyonun düzenlendiğini söyledi.
Bakan Soylu’nun teröristlere yönelik düzenlenen operasyonu anlattığı anlarda HDP’li milletvekilleri ses eylemine başladı.
Elleriyle masaları yumruklayan HDP’liler, Soylu’nun anlattıklarının duyulmaması için her şeyi yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konuşması sırasında, AK Partili ve HDP’li vekiller arasında gergin anlar yaşandı.
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