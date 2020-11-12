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Bakan Soylu duyurdu! Kırmızı listeye bir çizik daha...
Bakan Soylu, PKK'nın kırmızı kategoride aranan ve sözde Tunceli saha sorumlusu olan terörist İsmail Sürgeç'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
GÜNDEM 12.11.2020, 15:23
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Kırmızı listeye bir çizik daha... Sözde Tunceli Saha Sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi... Tebrikler Kahramanlar. Allah sizi muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.
Kırmızı listeye bir çizik daha... ?Sözde Tunceli Saha Sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi...Tebrikler KahramanlarAllah sizi muhafaza etsin ?
— Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) November 12, 2020
Kırmızı listeye bir çizik daha... ?Sözde Tunceli Saha Sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi...Tebrikler KahramanlarAllah sizi muhafaza etsin ? — Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) November 12, 2020
Kırmızı listeye bir çizik daha... ?Sözde Tunceli Saha Sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi...Tebrikler KahramanlarAllah sizi muhafaza etsin ?
— Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) November 12, 2020
Kırmızı listeye bir çizik daha... ?Sözde Tunceli Saha Sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi...Tebrikler KahramanlarAllah sizi muhafaza etsin ? — Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) November 12, 2020
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