Bakan Soylu duyurdu! Kırmızı listeye bir çizik daha...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Kırmızı listeye bir çizik daha... Sözde Tunceli Saha Sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi... Tebrikler Kahramanlar. Allah sizi muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.

Kırmızı listeye bir çizik daha... ?Sözde Tunceli Saha Sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi...Tebrikler KahramanlarAllah sizi muhafaza etsin ?

— Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) November 12, 2020



Kırmızı listeye bir çizik daha... ?Sözde Tunceli Saha Sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi...Tebrikler KahramanlarAllah sizi muhafaza etsin ? — Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) November 12, 2020

