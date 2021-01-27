Bakan Selçuk'tan velilere yarıyıl tatili mesajı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarıyıl tatilinde çocukların ekranlardan uzak olmasını tavsiye etti.
GÜNDEM 27.01.2021, 01:32
Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sevgili velilerimiz yarıyıl tatilini geçirdiğimiz şu günlerde sizlerden birkaç ricam var. Lütfen, çocuklarınızın ekranlardan uzak olmasını sağlayın. Mümkünse ev işlerinde size destek olsunlar. Birlikte geçirdiğiniz vakitlerde kitap okuyun. Dinlenmeleri için bunlar çok önemli." ifadelerini kullandı.
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