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Bakan Selçuk'tan velilere tedbir çağrısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüse ilişkin, "Biliyoruz ki vaka sayıları eğitimi doğrudan etkiliyor. Lütfen, evlatlarımız için maske, mesafe..." uyarısında bulundu.
GÜNDEM 08.10.2020, 14:54
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 12 Ekim itibarıyla 5 sınıf düzeyinde daha yüz yüze eğitime başlanacağını hatırlatarak şunları kaydetti:
"Okullarımızda güvendeyiz ancak evinde öğrenci olsun olmasın, dışarıda herkesin tedbiri, özeni gerek. Biliyoruz ki vaka sayıları eğitimi doğrudan etkiliyor. Lütfen evlatlarımız için maske, mesafe..."
Okullarımız 12 Ekim itibariyle beş sınıf düzeyinde daha yüz yüze eğitime başlıyor. Okullarımızda güvendeyiz ancak evinde öğrenci olsun olmasın, dışarıda herkesin tedbiri, özeni gerek. Biliyoruz ki vaka sayıları eğitimi doğrudan etkiliyor. Lütfen, evlatlarımız için maske, mesafe.. pic.twitter.com/G6c3l83RJj
— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 8, 2020
Öte yandan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda ise velilerle iletişim için çok sayıda içerik hazırladıklarını belirterek, "Şimdi belki yürürken, iş yaparken, arabada giderken dinlenir diye Bizden Veli Kuşağı podcast olarak yayında." bilgisini verdi.
Bakan Selçuk, "Kriz Dönemlerinde Anne Babalık" üzerine yaptığı konuşma linkini paylaşımına ekleyerek velileri konuşmaları dinlemeye davet etti.
Velilerimizle iletişim için çok sayıda içerik hazırladık. Şimdi belki yürürken, iş yaparken, arabada giderken dinlenir diye BİZDEN VELİ KUŞAĞI podcast olarak yayında. Benim konuşmam, Kriz Dönemlerinde Anne Babalık. Tüm konuşmaları dinlemelisiniz...?https://t.co/H6AA4myadx
— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 8, 2020
Okullarımız 12 Ekim itibariyle beş sınıf düzeyinde daha yüz yüze eğitime başlıyor. Okullarımızda güvendeyiz ancak evinde öğrenci olsun olmasın, dışarıda herkesin tedbiri, özeni gerek. Biliyoruz ki vaka sayıları eğitimi doğrudan etkiliyor. Lütfen, evlatlarımız için maske, mesafe.. pic.twitter.com/G6c3l83RJj — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 8, 2020
Velilerimizle iletişim için çok sayıda içerik hazırladık. Şimdi belki yürürken, iş yaparken, arabada giderken dinlenir diye BİZDEN VELİ KUŞAĞI podcast olarak yayında. Benim konuşmam, Kriz Dönemlerinde Anne Babalık. Tüm konuşmaları dinlemelisiniz...?https://t.co/H6AA4myadx — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 8, 2020
"Okullarımızda güvendeyiz ancak evinde öğrenci olsun olmasın, dışarıda herkesin tedbiri, özeni gerek. Biliyoruz ki vaka sayıları eğitimi doğrudan etkiliyor. Lütfen evlatlarımız için maske, mesafe..."
Okullarımız 12 Ekim itibariyle beş sınıf düzeyinde daha yüz yüze eğitime başlıyor. Okullarımızda güvendeyiz ancak evinde öğrenci olsun olmasın, dışarıda herkesin tedbiri, özeni gerek. Biliyoruz ki vaka sayıları eğitimi doğrudan etkiliyor. Lütfen, evlatlarımız için maske, mesafe.. pic.twitter.com/G6c3l83RJj
— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 8, 2020
Öte yandan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda ise velilerle iletişim için çok sayıda içerik hazırladıklarını belirterek, "Şimdi belki yürürken, iş yaparken, arabada giderken dinlenir diye Bizden Veli Kuşağı podcast olarak yayında." bilgisini verdi.
Bakan Selçuk, "Kriz Dönemlerinde Anne Babalık" üzerine yaptığı konuşma linkini paylaşımına ekleyerek velileri konuşmaları dinlemeye davet etti.
Velilerimizle iletişim için çok sayıda içerik hazırladık. Şimdi belki yürürken, iş yaparken, arabada giderken dinlenir diye BİZDEN VELİ KUŞAĞI podcast olarak yayında. Benim konuşmam, Kriz Dönemlerinde Anne Babalık. Tüm konuşmaları dinlemelisiniz...?https://t.co/H6AA4myadx
— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 8, 2020
Okullarımız 12 Ekim itibariyle beş sınıf düzeyinde daha yüz yüze eğitime başlıyor. Okullarımızda güvendeyiz ancak evinde öğrenci olsun olmasın, dışarıda herkesin tedbiri, özeni gerek. Biliyoruz ki vaka sayıları eğitimi doğrudan etkiliyor. Lütfen, evlatlarımız için maske, mesafe.. pic.twitter.com/G6c3l83RJj — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 8, 2020
Velilerimizle iletişim için çok sayıda içerik hazırladık. Şimdi belki yürürken, iş yaparken, arabada giderken dinlenir diye BİZDEN VELİ KUŞAĞI podcast olarak yayında. Benim konuşmam, Kriz Dönemlerinde Anne Babalık. Tüm konuşmaları dinlemelisiniz...?https://t.co/H6AA4myadx — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 8, 2020
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