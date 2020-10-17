Bakan Selçuk'tan ailelere uyarı! Kötü niyetli kişilere karşı...

İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtımı belirli kriterlere göre devam ediyor.

Bu konuda açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ailelere de bir uyarıda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Değerli velilerimiz, tablet dağıtımı, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından, gelir durumu, eğitim çağındaki kardeş sayısı gibi kriterlerle okullarımız aracılığıyla yapılıyor. Bakanlık adıyla arayan ve kişisel bilgilerinizi isteyen kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olun lütfen." açıklamasında bulundu.

Değerli velilerimiz, tablet dağıtımı, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından, gelir durumu, eğitim çağındaki kardeş sayısı gibi kriterlerle okullarımız aracılığıyla yapılıyor. Bakanlık adıyla arayan ve kişisel bilgilerinizi isteyen kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olun lütfen. pic. twitter.com/SHrSFsGaQw

— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 17, 2020



Değerli velilerimiz, tablet dağıtımı, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından, gelir durumu, eğitim çağındaki kardeş sayısı gibi kriterlerle okullarımız aracılığıyla yapılıyor. Bakanlık adıyla arayan ve kişisel bilgilerinizi isteyen kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olun lütfen. pic. twitter.com/SHrSFsGaQw pushfn('ads'); — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 17, 2020

