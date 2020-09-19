Bakan Selçuk'tan açıklama! Öğrencilere ücretsiz dağıtılacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, üç hafta boyunca öğrencilere maskelerin ücretsiz dağıtılacağını açıkladı.
GÜNDEM 19.09.2020, 18:36
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullarda tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı, hijyen ve dezenfektan ihtiyaçları karşılandı, ateş ölçer bulundurulması sağlandı" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullardaki tüm dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Bakan Selçuk "Önümüzdeki üç hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceğiz. Maskeleri, okullarımıza ulaştırdık" dedi.
Bakan Selçuk, Covid-19 tedbirleri kapsamında, MEB ve Sağlık Bakanlığı arasındaki entegrasyon sistemi ve uyarı mekanizmasının hazır olduğunu bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullardaki tüm dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Bakan Selçuk "Önümüzdeki üç hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceğiz. Maskeleri, okullarımıza ulaştırdık" dedi.
Bakan Selçuk, Covid-19 tedbirleri kapsamında, MEB ve Sağlık Bakanlığı arasındaki entegrasyon sistemi ve uyarı mekanizmasının hazır olduğunu bildirdi.
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