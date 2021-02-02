Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimde detayları açıklayacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın saat 10.00'da yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.
GÜNDEM 02.02.2021, 00:42
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Bakan Ziya Selçuk'un 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın açıklamasını yarın saat 10.00'da yapacağı duyuruldu.
Açıklama, frekans üzerinden ortak canlı yayınla paylaşılacak.
Açıklama, frekans üzerinden ortak canlı yayınla paylaşılacak.
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