Bakan Selçuk önemli kararı açıkladı! Ders geçme kredisi düşürüldü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açık lise okuyan öğrenciler için önemli bir kararı duyurdu.

Yaptığı açıklamada 192 kredili ders geçme notunu 170 krediye düşürüldüğünü açıklayan Selçuk, kararı sosyal medya hesabından paylaştı.

Konuya dair Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Selçuk, şu paylaşımı yaptı:

"Açık Öğretim Lisesi’nde okuyan öğrencilerimizin azmini ve hayallerini biliyoruz.

Mezuniyet hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik. Hayırlı olsun."

