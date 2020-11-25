Bakan Selçuk koronavirüs test sonucunu paylaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından koronavirüs test sonucunu paylaştı.

Bakan Selçuk, "Eşim ve benim son yaptırdığımız Covid- 19 test sonucumuz negatif çıktı" diye konuştu.

