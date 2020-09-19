Bakan Selçuk gazilerle buluştu
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk twitter hesabından yaptığı açıklamada "canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimize milletçe minnettarız" ifadesini kullandı.
GÜNDEM 19.09.2020, 23:37
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Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla vatan uğruna canlarını ortaya koyan gazilerle Bakanlık'ta bir araya geldiklerini aktardı.
Ayrıca İstanbul'da da gazilerle buluşan Bakan Selçuk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bir an bile tereddüt etmeden istiklal ve istikbalimiz için canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimize milletçe minnettarız. Rabb'im tüm gazilerimize sağlıklı bir ömür nasip eylesin."
İstanbul’da #GazilerGünü vesilesiyle kıymetli gazilerimizle buluştuk.Bir an bile tereddüt etmeden istiklal ve istikbalimiz için canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimize milletçe minnettarız.Rabbim tüm gazilerimize sağlıklı bir ömür nasip eylesin. pic.twitter.com/zRcrZPxQ5g
— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) September 19, 2020
İstanbul’da #GazilerGünü vesilesiyle kıymetli gazilerimizle buluştuk.Bir an bile tereddüt etmeden istiklal ve istikbalimiz için canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimize milletçe minnettarız.Rabbim tüm gazilerimize sağlıklı bir ömür nasip eylesin. pic.twitter.com/zRcrZPxQ5g — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) September 19, 2020
Ayrıca İstanbul'da da gazilerle buluşan Bakan Selçuk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bir an bile tereddüt etmeden istiklal ve istikbalimiz için canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimize milletçe minnettarız. Rabb'im tüm gazilerimize sağlıklı bir ömür nasip eylesin."
İstanbul’da #GazilerGünü vesilesiyle kıymetli gazilerimizle buluştuk.Bir an bile tereddüt etmeden istiklal ve istikbalimiz için canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimize milletçe minnettarız.Rabbim tüm gazilerimize sağlıklı bir ömür nasip eylesin. pic.twitter.com/zRcrZPxQ5g
— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) September 19, 2020
İstanbul’da #GazilerGünü vesilesiyle kıymetli gazilerimizle buluştuk.Bir an bile tereddüt etmeden istiklal ve istikbalimiz için canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimize milletçe minnettarız.Rabbim tüm gazilerimize sağlıklı bir ömür nasip eylesin. pic.twitter.com/zRcrZPxQ5g — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) September 19, 2020
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