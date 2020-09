Bakan Selçuk gazilerle buluştu

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla vatan uğruna canlarını ortaya koyan gazilerle Bakanlık'ta bir araya geldiklerini aktardı.

Ayrıca İstanbul'da da gazilerle buluşan Bakan Selçuk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir an bile tereddüt etmeden istiklal ve istikbalimiz için canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimize milletçe minnettarız. Rabb'im tüm gazilerimize sağlıklı bir ömür nasip eylesin."



