Bakan Selçuk bu kez de

Geçtiğimiz haftalarda “Türkiye'de yoksulluk sorun olmaktan çıktı” sözleri ile büyük tepki gören Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dün Meclis’te devam eden 2021 Merkezi Bütçe görüşmelerinde bu kez aşırı yoksulluğu sıfıra indirdiklerini savundu. Bakan Selçuk'a tepki gösteren İYİ Parti Milletvekili Bedri Yaşar, "Hay maşallah" dedi. Selçuk da Yaşar'a “Evet, Maşallah, dolayısıyla lütfen, bunları görelim.” diye cevap verdi.

TBMM’de devam eden bütçe görüşmelerinde söz alan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Selçuk, “Türkiye'de aşırı yoksulluğun üstesinden geldik.” ifadesini kullandı.



Selçuk’un Meclis tutanaklarına yansıyan açıklamasında şunları kaydetti:



Satın alma gücü paritesine göre günlük 1,90 doların altında olmak demek ve bunu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olsun, Dünya Bankası olsun, bütün uluslararası raporlarda bunu görebiliyorsunuz. 2003 yılında 2,5 milyon aşırı yoksul vatandaşımız varken şimdi bu rakam sıfıra inmiş durumda. Bunu söylemek mi suç? Ama bu göreceli yoksulluk demiyorum ben, "aşırı yoksulluk" diyorum. Dolayısıyla, lütfen bununla iftihar edelim, bu güzel bir şey, yaptığımız sosyal yardım programlarıyla, daha adil paylaşımlarla bunu sağlayabildik.”



CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da, “Aşırı zenginliği de azaltın Sayın Bakanım. Aşırı zenginliği de azaltın.” diye Selçuk’a cevap verdi.

Bakan Selçuk ise “BM Kalkınma Programının verisine göre son 17 yılda 42 basamak yükselerek 54’üncü sıraya geldik” dedi.

Zehra Zümrüt Selçuk’un bu sözlerine İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, “Hay maşallah” diye tepki gösterdi.

Bakan Selçuk, bu sözler üzerine Yaşar’a şu cevabı verdi:

“Hay, Maşallah. Evet, Maşallah, dolayısıyla lütfen, bunları görelim. İlk önce 2002'de orta insani gelişmedeydik, 2009'da yüksek insani gelişmeye çıktık, iki senedir çok yüksek insani gelişme. Niye olumlu verilerden bu kadar gocunuyorsunuz? Niye olumlu verilerden gocunuluyor?”



İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat ise, “Milletin aklıyla alay etmeyin. Nerede yaşıyorsunuz? İşsizler, asgari ücretliler, emekliler, esnaf, çifti açlık sınırının altında” tepki gösterdi.

“Ülkemizin kalkınma vizyonu çerçevesinde insanımızı merkeze alan ve milletimizi daha müreffeh yaşam standartlarına ulaştırmaya çalışan bir çaba içerisindeyiz ve bu samimi çabalarımızın da sonuçlarını alıyoruz. Şimdi, biz Türkiye'mizin farkındayız, Türkiye'mizin uluslararası arenadaki gücünün de ve göstergelerindeki iyileşmelerin de farkındayız ama ne yazık ki burada vekillerimizin bazıları bu göstergelerdeki iyileştirmeleri görmek istemiyorlar. Olumlu bir gösterge varsa güvenilir olmuyor, olumsuz bir gösterge olduğu zaman da güvenilir bir veri oluyor. Şimdi, şöyle bir şey var, ben cümlemi şöyle kurdum: Türkiye'de aşırı yoksulluğun üstesinden geldik, dedim. Peki, aşırı yoksulluk ne demek?

