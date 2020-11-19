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Bakan Selçuk açıkladı! Birinci dönem sınavları ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavlarla önemli açıklamada bulundu. MEB Bakanı, birinci dönem sınavlarının 2021 yılında yapılacağını söyledi.
GÜNDEM 19.11.2020, 14:16
Koronavirüs salgını sebebiyle kademeli olarak yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler tekrar evlerine kapandı. Eğitimde ara tatil uzatılırken, öğrencilerin uzaktan eğitime devam etmesi kararına varıldı. Öğrencilerin birinci dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı merak edilirken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı üzerinden birinci dönem sınavlarının 31 Aralık'tan sonra yapılacağını duyurdu. 2021 yılında yapılacak olan sınavlar için Bakan Ziya Selçuk, ''Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam'' dedi.
Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam?
— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 19, 2020
Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam? — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 19, 2020
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı üzerinden birinci dönem sınavlarının 31 Aralık'tan sonra yapılacağını duyurdu. 2021 yılında yapılacak olan sınavlar için Bakan Ziya Selçuk, ''Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam'' dedi.
Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam?
— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 19, 2020
Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam? — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 19, 2020
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