Bakan Pekcan açıkladı! Rusya kotayı artırdı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Twitter hesabından Rusya'nın domates ihracatına ilişkin kotayı yükselttiğini açıkladı.

Bakan Pekcan söz konusunu paylaşımında şunları yazdı:

"Rusya'nın domates ihracatımıza yönelik uyguladığı kota 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildi.Rusya'nın konuya ilişkin kararnamesinin onay süreci tamamlandı ve kararname az önce yayımlandı. Kararname 10 gün sonra yürürlüğe girecek. Çiftçilerimize, ihracatçımıza hayırlı olsun"

