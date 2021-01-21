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Bakan Pekcan açıkladı! Rusya kotayı artırdı
Rusya'nın domates ihracatına ilişkin uyguladığı kotanın 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildiğini Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından sosyal medya aracılığıyla açıklandı.
GÜNDEM 21.01.2021, 08:06
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Twitter hesabından Rusya'nın domates ihracatına ilişkin kotayı yükselttiğini açıkladı.
Bakan Pekcan söz konusunu paylaşımında şunları yazdı:
"Rusya'nın domates ihracatımıza yönelik uyguladığı kota 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildi.Rusya'nın konuya ilişkin kararnamesinin onay süreci tamamlandı ve kararname az önce yayımlandı. Kararname 10 gün sonra yürürlüğe girecek. Çiftçilerimize, ihracatçımıza hayırlı olsun"
Bakan Pekcan söz konusunu paylaşımında şunları yazdı:
"Rusya'nın domates ihracatımıza yönelik uyguladığı kota 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildi.Rusya'nın konuya ilişkin kararnamesinin onay süreci tamamlandı ve kararname az önce yayımlandı. Kararname 10 gün sonra yürürlüğe girecek. Çiftçilerimize, ihracatçımıza hayırlı olsun"
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