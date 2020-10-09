Bakan Pakdemirli: Hatay'da 2 köyün tahliyesini istedik

Belen ilçesinin kırsal Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgeleri arasındaki yerleşim yerine yakın bir bölgede yangın çıktı. Trafonun patlaması sonucu çıktığı belirtilen yangın, alevlerin de etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere karadan, yangın söndürme helikopteri ve uçakla da havadan müdahale etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle havadan müdahalede zaman zaman güçlük yaşandığı belirtildi.

Pakdemirli sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, Hatay’da saat 10:15 sıralarında başlayan yangının sıcaklığın 30 derecenin üzerinde seyretmesi sebebiyle tetiklendiğini bildirdi.



Pakdemirli açıklamasında, “Söndürme çalışmalarına 2 uçak, 4 helikopter, 122 arazöz, 10 dozer ve 500 personel sevk ettik. Hava araçları rüzgarın şiddeti nedeniyle aralıklı olarak müdahale edilebiliyor. Nemin yüzde 18 gibi düşük bir seviyede olması, rüzgarın da saatte 70 kilometre hızla esmesi yangını tetikledi. Nergizlik ve Kışlak köylerinin tahliyesini istedik. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almaya çalışıyor” bilgisini verdi.

