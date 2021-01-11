Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Pakistan'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13-14 Ocak tarihlerinde Pakistan İslam Cumhuriyeti’ne bir ziyarette bulunacak. Ziyaret sırasında ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor. Gerçekleştirilecek görüşmelerde Yedinci Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısına ilişkin hazırlıkların eşgüdümünün de yapılması bekleniyor. Ziyaret sırasında ayrıca Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları İkinci Toplantısı tertiplenecek. Ayrıca Bakan Çavuşoğlu, ziyaret kapsamında Karaçi Başkonsolosluğu’nun yeni binasının resmi açılışını da gerçekleştirecek.

