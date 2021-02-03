Bakan Lütfi Elvan enflasyon rakamları için olumsuz tablo çizdi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ocak ayı enflasyon rakamları için yaptığı paylaşımda olumsuz bir tablo çizdi

Twitter'dan ocak ayı enflasyon rakamlarının hedeflere uzak olduğunu dile getiren Bakan Elvan, işu fiadleri paylaştı:

"Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor.

Enflasyon hedefine ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz.

Tüm tarafları içine alan istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz. Fiyat istikrarı olmadan kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme mümkün değil."



Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor.Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz.Tüm tarafları içine alan istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz. Fiyat istikrarı olmadan kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme mümkün değil.

— Lütfi Elvan (@lutfielvan) February 3, 2021



Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor.Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz.Tüm tarafları içine alan istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz. Fiyat istikrarı olmadan kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme mümkün değil. — Lütfi Elvan (@lutfielvan) February 3, 2021

