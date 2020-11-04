Bakan Kurum'dan önemli açıklama! Kaç binada çalışmalar tamamlandı?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sadece Rıza Bey Apartmanı'nda devam ettiğini belirterek 16 binadan çalışmaların tamamlandığını açıkladı.

Arama kurtarma ekiplerinin bu yerlerdeki çalışmaları yoğun şekilde yaptığını kaydeden Kurum, şu bilgileri verdi:

"Diğer 16 alanda arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı, şu an sadece Rıza Bey Apartmanı'nda devam ediyor. Arkadaşlarımız inşallah buradaki arama kurtarma faaliyetlerini de bugün gece bitirmeyi planlıyorlar. Hassasiyetle çalışıyoruz, son ana kadar, son saniyeye kadar enkaz altındaki vatandaşlarımıza sağ salim ulaşabilmek adına titizlikle çalışmayı sürdürüyorlar. 107 vatandaşımızı enkazdan kurtardık, 111 vatandaşımızı enkaz altında kaybettik. Yaralılarımız var, hastanelerimizde tedavi ediliyorlar. İnşallah bundan sonraki süreçte de yoğun bir şekilde hasar tespit çalışmalarını yapıp, hasar tespit çalışmaları çerçevesinde de yeni yapılacak konutların inşasını gerçekleştireceğiz."

Ayrıca proje alanlarını hasar tespit durumlarına göre tespit ettiklerini belirten Kurum, "Yerinde yapacağımız projeler zemin artı 5 katı geçmeyecek. Yöresel mimariye uygun bir şekilde projelerimizi gerçekleştireceğiz. Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka'da bu alanların çalışmalarını hasar tespiti çerçevesinde yürütüyoruz" dedi.

Depremzedeler için konteyner kentlerin kurulacağını belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Kurulum sürecine bugün itibarıyla başladık. 19 gün sonra vatandaşlarımız konteyner kentte barınma ihtiyaçlarını giderebilecekler. Rezerv konut alanında çalışmalarımızı başlattık. Şehir hastanemizin hemen yanında 1 milyon 300 bin metrekarelik alanda yaklaşık 3 bin konutluk örnek bir proje gerçekleştiriyoruz. TOKİ Başkanlığımız inşallah bir ay içerisinde inşaatlarına başlamak suretiyle en geç bir yıl içerisinde tamamlayacağız. Çok örnek bir şehircilik anlayışıyla rezerv konutlarımızı üreteceğiz. Bu noktada İzmir'imizin en büyük kentsel dönüşüm hamlesini başlatmış oluyoruz."

