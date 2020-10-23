Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı şehirden yasak haberi geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından alarm veren 8 ilin ismini vererek kritik bir paylaşımda bulundu. Şehirleri tek tek açıklayan Bakan Koca'nın paylaşımının ardından bir ilden ilk yasak haberi geldi.



Bakan Koca yaptığı son paylaşımda, " İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Adıyaman, Aydın toplantılarında salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı değerlendirdik. İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım" ifadelerini kullandı.



Bakan Koca'nın bu açıklamasından sonra Denizli'de koronavirüs ile mücadele kapsamında meydan, park, semt pazarları ve bazı açık alanlarda sigara içilmesi kısıtlandı. Valilikten yapılan açıklamada, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu'nda yeni kararlar alındığı belirtildi.



Kentte tüm işletme ve iş yerlerine girişte HES kodunun sorgulanması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Sigara içmenin doğru şekilde maske takmayı engellemesinden dolayı halkın yoğun olarak bulunduğu meydanlar, parklar, sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM'ler, fatura ödeme yerleri ile semt pazarlarında sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verildi. " ifadesine yer verildi.

Karara uymayanlar hakkında idari işlem yapılacağı aktarılan açıklamada, konusu suç teşkil eden davranışlarla ilgili de adli süreç başlatılacağı kaydedildi.

