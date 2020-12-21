Bakan Koca'dan yeni açıklama! 4 il koronavirüs salgınında ne durumda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında Bursa, Konya, Kayseri, Tekirdağ illerindeki son durumu aktardı.

Twitter'dan konuya dair açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Bursa, Konya, Kayseri, Tekirdağ illerimizde salgının seyri ile ilgili tedbirleri ele aldık. Günlük Vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyum netice veriyor. Mücadeleye ısrarla devam edelim."

Vakalar oranlarının Bursa'da yüzde 50, Konya'da yüzde 50, Kayseri'de yüzde 35, Tekirdağ'da ise yüzde 60 düştüğünü açıklayan Bakan, söz konusu şehirlerde yoğun bakım doluluk oranının ise yaklaşık yüzde 40 illa 60 arasında olduğunu açıkladı.

BURSA, KONYA, KAYSERİ, TEKİRDAĞ illerimizde salgının seyri ile ilgili tedbirleri ele aldık. Günlük Vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyum netice veriyor. Mücadeleye ısrarla devam edelim. pic.twitter.com/YF3K6E2utk

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 21, 2020



BURSA, KONYA, KAYSERİ, TEKİRDAĞ illerimizde salgının seyri ile ilgili tedbirleri ele aldık. Günlük Vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyum netice veriyor. Mücadeleye ısrarla devam edelim. pic.twitter.com/YF3K6E2utk — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 21, 2020

