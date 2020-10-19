Bakan Koca'dan vatandaşlara sitem! "Sağlam giren hasta çıkar"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını kapsamında paylaştığı fotoğraf üzerinden vatandaşlara sitem etti.
GÜNDEM 19.10.2020, 00:06
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların toplu yerlerden dolaşması hakkında sitem dolu bir paylaşım yaptı.
Twitter hesabından paylaştığı fotoğraf üzerinden kalabalık yerlerde bulunanlara sitemde bulunan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar. Taksim İstiklal Caddesi, bu Pazar, insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne oldu. Maskesini takmış az sayıda kişi olmasa, Pandemi döneminde olduğumuz hiç akla gelmeyebilirdi. Mecburiyet olmadıkça kalabalık ortama girmeyelim."
BU KALABALIĞA SAĞLAM GİREN HASTA ÇIKAR. Taksim İstiklal Caddesi, bu Pazar, insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne oldu. Maskesini takmış az sayıda kişi olmasa, Pandemi döneminde olduğumuz hiç akla gelmeyebilirdi. Mecburiyet olmadıkça kalabalık ortama girmeyelim. pic.twitter.com/1WCorodzSJ
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 18, 2020
BU KALABALIĞA SAĞLAM GİREN HASTA ÇIKAR. Taksim İstiklal Caddesi, bu Pazar, insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne oldu. Maskesini takmış az sayıda kişi olmasa, Pandemi döneminde olduğumuz hiç akla gelmeyebilirdi. Mecburiyet olmadıkça kalabalık ortama girmeyelim. pic.twitter.com/1WCorodzSJ pushfn('ads'); — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 18, 2020
Twitter hesabından paylaştığı fotoğraf üzerinden kalabalık yerlerde bulunanlara sitemde bulunan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar. Taksim İstiklal Caddesi, bu Pazar, insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne oldu. Maskesini takmış az sayıda kişi olmasa, Pandemi döneminde olduğumuz hiç akla gelmeyebilirdi. Mecburiyet olmadıkça kalabalık ortama girmeyelim."
BU KALABALIĞA SAĞLAM GİREN HASTA ÇIKAR. Taksim İstiklal Caddesi, bu Pazar, insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne oldu. Maskesini takmış az sayıda kişi olmasa, Pandemi döneminde olduğumuz hiç akla gelmeyebilirdi. Mecburiyet olmadıkça kalabalık ortama girmeyelim. pic.twitter.com/1WCorodzSJ
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 18, 2020
BU KALABALIĞA SAĞLAM GİREN HASTA ÇIKAR. Taksim İstiklal Caddesi, bu Pazar, insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne oldu. Maskesini takmış az sayıda kişi olmasa, Pandemi döneminde olduğumuz hiç akla gelmeyebilirdi. Mecburiyet olmadıkça kalabalık ortama girmeyelim. pic.twitter.com/1WCorodzSJ pushfn('ads'); — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 18, 2020
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