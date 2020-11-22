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Bakan Koca'dan tedbir uyarısı! "En iyi tedbir evimizdir"

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı saat 10:00'da bitti. Yasağın bitmesini fırsat bilenler sokaklara yine akın etti. Sağlık Bakanı Koca uyarılarda bulundu.

GÜNDEM 22.11.2020, 16:43
Bakan Koca'dan tedbir uyarısı!
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı saat 10:00'da bitti. Yasağın bitmesini fırsat bilenler sokaklara yine akın etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarılarda bulundu. Koronavirüs salgınından korunmada evde zaman geçirilmesinin en iyi tedbir olduğuna dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından  Kovid-19'dan korunmaya yönelik evde zaman geçirilmesinin önemine ilişkin paylaşımlarda bulundu.
En iyi tedbir evimizdir.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 22, 2020

"En iyi tedbir evimizdir" mesajına yer veren Koca, "Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak. Bugün pazar. Yakınlarımızla, aile büyüklerimizle görüşmek için mümkünse teknolojiden yararlanalım. Büyüklerimizi ziyaret etmek yerine, görüntülü konuşalım. Sevdiklerimizle ekran başında bir araya gelelim." sözlerini kullandı.
En iyi tedbir evimizdir. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 22, 2020
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