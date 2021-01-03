Bakan Koca'dan SMA hastaları için yürütülen kampanyaya tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan SMA hastaları için yürütülen kampanyaya tepki gösterdi.

Milli Piyango'ya ait 75 milyon TL'nin SMA hastalarının tedavisi için kullanılması konusundaki taleplere tepki gösteren Bakan Koca, "İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemizde SMA hastalığı görülmeyene, mevcut tüm hastalarımız tedavi edilene kadar mücadelemiz devam edecektir" dedi.

Ayrıca Twitter hesabından yazılı yaptığı açıklamada tepkisini sürdüren Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"SMA'lı evlatlarımız üzerinden yürütülen kirli kampanyaya iyi niyetli hiç kimsenin alet olmaması gerekir.

İlaç şirketlerinin baskısıyla çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz.

Evlilik öncesinde gen taraması da yaparak tedbir alınacak ve ülkemizde SMA hastalığı görülmeyene kadar mücadelemiz devam edecektir.

Devletimiz işe yaradığı ispat edilen her tedaviyi ücretsiz olarak evlatlarımız için kullanmaya devam edecektir.

Güncel ve işe yaradığı ispat edilen tüm tedaviler SMA Bilim Kurulumuzun önerisi ile uygulanmaktadır.

Ülkemizde tedavi almayan bir tane bile SMA hastamız bulunmamaktadır."

İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemizde SMA hastalığı görülmeyene, mevcut tüm hastalarımız tedavi edilene kadar mücadelemiz devam edecektir. pic.twitter.com/qAO1xC6GHM

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 3, 2021



İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemizde SMA hastalığı görülmeyene, mevcut tüm hastalarımız tedavi edilene kadar mücadelemiz devam edecektir. pic.twitter.com/qAO1xC6GHM — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 3, 2021

