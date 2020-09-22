Bakan Koca'dan sert tepki: Devlet şiddete geçit vermeyecek

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde çok sayıda kişi, ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını kuralları zorlayarak görmeye çalıştı.

Sağlık görevlileri, ameliyathane kapısına sedyelerle barikat kurarak korundu.

Polisin saldırganlara müdahalesinin ardından sağlık çalışanları göreve dönebildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından olayın görüntülerini paylaşarak tepki gösterdi.

Bakan Koca, "Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı, kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek!" ifadelerini kullandı.



Keçiören EAH Acil Servisinde, çok sayıda kişi, ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını, kuralları zorlayarak görmeye çalıştı. Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı, kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek! pic.twitter.com/m3pbNz03DS

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 21, 2020



Keçiören EAH Acil Servisinde, çok sayıda kişi, ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını, kuralları zorlayarak görmeye çalıştı. Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı, kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek! pic.twitter.com/m3pbNz03DS pushfn('ads'); — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 21, 2020

