Bakan Koca'dan Sağlık Çalışanlarına:

İzmir'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya gelen Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan aralarındaki görüşmeyi bugünkü köşesine taşıdı.

Görüşmede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemi sürecindeki başarıları ve fedakarlıklarıyla gönüllerde taht kuran Sağlık çalışanlarından övgü dolu sözlerle andı.



ONLARIN HAKLARINI NE YAPSAK ÖDEYEMEYİZ

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, “Sağlık çalışanlarımız bu süreçte olağanüstü bir çaba sergilediler” dedi, ardından da ekledi:

“Ama yoğun bakımda çalışan doktorlarımız, özellikle de hemşirelerimiz ve hasta bakıcılarımız... Onların hakkını ne yapsak ödeyemeyiz.”

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Bakan Koca, fedakârlığın boyutunu şu sözlerle anlattı:

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“Düşünün: Korona hastasıyla bütün gün ilgileniyorlar. İlaç veriyorlar. Damar yolu açıyorlar. En yakın temas noktasındalar. Akşam da evlerine gidiyorlar. Çocukları var, eşleri var. Anne-babaları var. Bulaştı mı? Bulaştırır mı? Bu endişeyi yaşıyorlar. Ertesi gün tekrar görevlerinin başına dönüyorlar. Ne yaparsak yapalım, ne söylersek söyleyeyim... Doktorlarımızın, özellikle hemşirelerimizin ve hasta bakıcılarımızın hakkını ödeyemeyiz.”

