Bakan Koca'dan Rus aşısı için kritik görüşme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Rusya'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) aşısı "Sputnik V" başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerini değerlendirdiklerini açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'u bakanlıkta misafir ettiklerini belirterek, "Kendileri ile Sputnik V aşısı başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerimizi değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Koca, ikili iş birliği konusunda gösterdikleri hassasiyet için Büyükelçi Yerhov'a teşekkür etti.

Bakan Koca, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin ile görüştü.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, görüşmenin Bakanlıkta gerçekleştirildiğini belirtti.

Koca, görüşmeye ilişkin, "Aşı programımıza verdikleri destek ve üstlendikleri dostça rol sebebiyle kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnsanlığın ortak faydası için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

