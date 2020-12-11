Bakan Koca'dan o şehirlere uyarı! "Yoğun bakım yükü artıyor"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını kapsamında bazı şehirlerdeki artışlara dair son durumu gerçekleştirdi.
GÜNDEM 11.12.2020, 01:03
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep, Şanlıurfa, Tekirdağ, Denizli valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla online görüşme gerçekleştirdi.
Yapılan görüşmede söz konusu şehirlerdeki koronavirüs vakalarındaki oranları açıklayan Bakan Koca, Twitter'dan "Gaziantep'te günlük vaka sayısı %35, Şanlıurfa'da %30, Tekirdağ'da %20, Denizli'de %25 oranında düştü. Filyasyon ekiplerimiz sahada yoğun takip yapıyor. Hastane ve yoğun bakımlarda yükümüz henüz devam ediyor" dedi.
Bakan Koca ayrıca "Yerel ilave tedbirleri daha hızlı ve daha kararlı uygulandıkça, daha olumlu sonuç almamamız mümkün değil. Ara vermeden mücadeleye devam edelim; birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.
GAZİANTEP, ŞANLIURFA, TEKİRDAĞ, DENİZLİ Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla online görüşerek durum değerlendirmesi yaptık. pic.twitter.com/BxPkOP3y31
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 10, 2020
GAZİANTEP, ŞANLIURFA, TEKİRDAĞ, DENİZLİ Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla online görüşerek durum değerlendirmesi yaptık. pic.twitter.com/BxPkOP3y31 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 10, 2020
Yapılan görüşmede söz konusu şehirlerdeki koronavirüs vakalarındaki oranları açıklayan Bakan Koca, Twitter'dan "Gaziantep'te günlük vaka sayısı %35, Şanlıurfa'da %30, Tekirdağ'da %20, Denizli'de %25 oranında düştü. Filyasyon ekiplerimiz sahada yoğun takip yapıyor. Hastane ve yoğun bakımlarda yükümüz henüz devam ediyor" dedi.
Bakan Koca ayrıca "Yerel ilave tedbirleri daha hızlı ve daha kararlı uygulandıkça, daha olumlu sonuç almamamız mümkün değil. Ara vermeden mücadeleye devam edelim; birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.
GAZİANTEP, ŞANLIURFA, TEKİRDAĞ, DENİZLİ Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla online görüşerek durum değerlendirmesi yaptık. pic.twitter.com/BxPkOP3y31
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 10, 2020
GAZİANTEP, ŞANLIURFA, TEKİRDAĞ, DENİZLİ Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla online görüşerek durum değerlendirmesi yaptık. pic.twitter.com/BxPkOP3y31 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 10, 2020
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