Bakan Koca'dan o illeri uyardı! Vaka ve doluluk oranı çok yüksek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınındaki son duruma dair açıklama yaptı.
GÜNDEM 04.12.2020, 01:51
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında yaşanan vaka artışlarına dair şehirlerdeki son durumu paylaştı.
Çok sayıdaki ilde vakaların ve hastanelerin yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranının yüzde yüze yakın bir orana sahip olduğunu kaydeden Bakan Koca, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:
"Son bir haftada Hatay’da vaka artışı %100, yoğun bakım doluluk oranı %70, Antalya‘da vaka artışı %100, yoğun bakım doluluk oranı %71, Trabzon'da vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %75, Diyarbakır'da sabit artış var; yoğun bakım doluluk oranı %70."
Son bir haftada HATAY’da vaka artışı %100, yoğun bakım doluluk oranı %70, ANTALYA ‘da vaka artışı %100, yoğun bakım doluluk oranı %71, TRABZON’DA vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %75, DİYARBAKIR’DA sabit artış var; yoğun bakım doluluk oranı %70.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 3, 2020
Son bir haftada HATAY’da vaka artışı %100, yoğun bakım doluluk oranı %70, ANTALYA ‘da vaka artışı %100, yoğun bakım doluluk oranı %71, TRABZON’DA vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %75, DİYARBAKIR’DA sabit artış var; yoğun bakım doluluk oranı %70. pushfn('ads'); — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 3, 2020
Çok sayıdaki ilde vakaların ve hastanelerin yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranının yüzde yüze yakın bir orana sahip olduğunu kaydeden Bakan Koca, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:
"Son bir haftada Hatay’da vaka artışı %100, yoğun bakım doluluk oranı %70, Antalya‘da vaka artışı %100, yoğun bakım doluluk oranı %71, Trabzon'da vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %75, Diyarbakır'da sabit artış var; yoğun bakım doluluk oranı %70."
Son bir haftada HATAY’da vaka artışı %100, yoğun bakım doluluk oranı %70, ANTALYA ‘da vaka artışı %100, yoğun bakım doluluk oranı %71, TRABZON’DA vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %75, DİYARBAKIR’DA sabit artış var; yoğun bakım doluluk oranı %70.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 3, 2020
Son bir haftada HATAY’da vaka artışı %100, yoğun bakım doluluk oranı %70, ANTALYA ‘da vaka artışı %100, yoğun bakım doluluk oranı %71, TRABZON’DA vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %75, DİYARBAKIR’DA sabit artış var; yoğun bakım doluluk oranı %70. pushfn('ads'); — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 3, 2020
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