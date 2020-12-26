Bakan Koca'dan mutant virüs açıklaması! Türkiye'de görüldü mü?

Bakan Koca, "Ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan PCR pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği Gen mutasyonuna rastlanmamıştır" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Virüste mutasyon ve varyasyon değişikliklerinin izlenmesi için Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımız düzenli olarak ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekleri incelemektedir. Bu incelemeler kapsamında belirlenen varyasyon ve mutasyonlar Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılmaktadır.

Mutasyon tedbir uygulamaları kapsamında son dönemde İngiltere'den ülkemize gelen ve test sonucu pozitif çıkan kişilerin PCR örnekleri ile ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekler referans laboratuvarımızda Tam gen sekanslama yöntemi ile incelenmiştir.

Ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan PCR pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği Gen mutasyonuna rastlanmamıştır. Düzenli incelemelerimiz devam edecek.

Öte yandan 26 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3 bin 2'si semptomatik olmak üzere toplam 15 bin 118 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 253 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 624'e toplam vaka sayısı ise 2 milyon 133 bin 373'e yükseldi.

