Bakan Koca'dan kritik uyarı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yayımladığı iki videoda koronavirüs salgını uyarısı yaptı.

Sosyal mesafe vurgusunu yineleyen Bakan Koca, vatandaşlara salgın konusunda azami dikkat etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Twitter hesabından yaptığı iki paylaşımda da "maske, mesafe ve temizlik" uyarısı yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur."



Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur. pic.twitter.com/PghYHmDsrZ

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 13, 2020





Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur. pic.twitter.com/QlS9SEuxVY

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 13, 2020



Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur. pic.twitter.com/PghYHmDsrZ pushfn('ads'); — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 13, 2020

Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur. pic.twitter.com/QlS9SEuxVY — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 13, 2020

