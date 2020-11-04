Bakan Koca'dan koronavirüs uyarısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koroanavirüs salgını nedeniyle Twitter üzerinden vatandaşlara uyarılarını sürdürüyor.

Koronavirüs testi pozitif çıkmış kişilerin kimlerle temasta olduğunu yetkililere bildirme çağrısı yapan Bakan Koca, "COovid-19 testinin pozitif çıktıysa belirtilerin başlangıcından 2 gün öncesine dek kimlerle temasınız olduysa onlara bilgi verin. Kendilerini takip etsinler. Filyasyon ekiplerimize temaslı listesi verirken kimseyi atlamayın. Ne kadar dikkatli olursanız yayılımı o kadar azaltırız. Temaslı olduğunuz birinin testi pozitif çıktıysa kendinizi Covid-19 belirtileri açısından takibe alın. Belirti göstermeseniz bile izole olmaya çalışın. Temaslı listesinde adınız söylenmemiş olabilir. Size 1 gün içinde ulaşılmamışsa aile hekiminizi arayın" dedi.

Ayrıca aynı ortamı paylaşan aile üyelerinin de belirti olmaması halinde bile dikkat etmeleri gerektiğini belirten Bakan Koca, "Aynı ortamı paylaştığınız, görüştüğünüz birinin Covid-19 testi pozitif çıkmışsa, şu an sizde belirti olmazsa bile aile bireylerini riskten koruyun. Büyüklerinize yakın durmamaya dikkat edin, bir aradayken maske kullanın. Aile hekiminiz sizi takip edecek. Kurallar evde de geçerli" uyarısında bulundu.

