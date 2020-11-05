Bakan Koca'dan korona tedavisi gören Soylu hakkında flaş açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun taburcu olduğunu açıkladı.
GÜNDEM 05.11.2020, 21:02
Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu taburcu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Bakan arkadaşım Süleyman Soylu taburcu oldu." açıklamasında bulundu.
İşte Bakan Koca'nın açıklaması:
Bakan arkadaşım Süleyman Soylu taburcu oldu. COVID-19 tedavisi, bir süre evde dinlenerek tamamlanacak. Çalışmalarına eski enerjisiyle devam edeceği için mutluyuz. Kendisine ve ailesine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum.
Bakan arkadaşım Süleyman Soylu taburcu oldu. COVID-19 tedavisi, bir süre evde dinlenerek tamamlanacak. Çalışmalarına eski enerjisiyle devam edeceği için mutluyuz. Kendisine ve ailesine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 5, 2020
Bakan arkadaşım Süleyman Soylu taburcu oldu. COVID-19 tedavisi, bir süre evde dinlenerek tamamlanacak. Çalışmalarına eski enerjisiyle devam edeceği için mutluyuz. Kendisine ve ailesine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 5, 2020
İşte Bakan Koca'nın açıklaması:
Bakan arkadaşım Süleyman Soylu taburcu oldu. COVID-19 tedavisi, bir süre evde dinlenerek tamamlanacak. Çalışmalarına eski enerjisiyle devam edeceği için mutluyuz. Kendisine ve ailesine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum.
Bakan arkadaşım Süleyman Soylu taburcu oldu. COVID-19 tedavisi, bir süre evde dinlenerek tamamlanacak. Çalışmalarına eski enerjisiyle devam edeceği için mutluyuz. Kendisine ve ailesine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 5, 2020
Bakan arkadaşım Süleyman Soylu taburcu oldu. COVID-19 tedavisi, bir süre evde dinlenerek tamamlanacak. Çalışmalarına eski enerjisiyle devam edeceği için mutluyuz. Kendisine ve ailesine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 5, 2020
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