Bakan Koca'dan korona tedavisi gören Soylu hakkında flaş açıklama

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu taburcu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Bakan arkadaşım Süleyman Soylu taburcu oldu." açıklamasında bulundu.

İşte Bakan Koca'nın açıklaması:

Bakan arkadaşım Süleyman Soylu taburcu oldu. COVID-19 tedavisi, bir süre evde dinlenerek tamamlanacak. Çalışmalarına eski enerjisiyle devam edeceği için mutluyuz. Kendisine ve ailesine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum.

Bakan arkadaşım Süleyman Soylu taburcu oldu. COVID-19 tedavisi, bir süre evde dinlenerek tamamlanacak. Çalışmalarına eski enerjisiyle devam edeceği için mutluyuz. Kendisine ve ailesine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 5, 2020



Bakan arkadaşım Süleyman Soylu taburcu oldu. COVID-19 tedavisi, bir süre evde dinlenerek tamamlanacak. Çalışmalarına eski enerjisiyle devam edeceği için mutluyuz. Kendisine ve ailesine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 5, 2020

