Bakan Koca'dan Karamollaoğlu'na teşekkür
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na teşekkür etti.
GÜNDEM 15.01.2021, 23:12
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sosyal medya hesabından, "Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca, dün akşam beni arayarak Ankara Şehir Hastanesi’nde aşı olmaya davet etti; nazik daveti için teşekkür ediyorum. Hayatın tekrar normale dönebilmesi için doktorlarımızın da tavsiyesine uyarak, önümüzdeki hafta içi uygun bir zamanda aşı olacağımı ifade etmek isterim" açıklamasına Bakan Koca'dan yanıt geldi.
İşte Bakan Koca'nın açıklaması:
Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'na, aşı programımıza verdikleri destek ve nezaketleri için teşekkür ediyorum. Gösterdikleri sorumluluk son derece değerlidir. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız.
Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'na, aşı programımıza verdikleri destek ve nezaketleri için teşekkür ediyorum. Gösterdikleri sorumluluk son derece değerlidir. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız. https://t.co/8Jtq6Dn1de
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 15, 2021
Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'na, aşı programımıza verdikleri destek ve nezaketleri için teşekkür ediyorum. Gösterdikleri sorumluluk son derece değerlidir. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız. https://t.co/8Jtq6Dn1de pushfn('ads'); — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 15, 2021
İşte Bakan Koca'nın açıklaması:
Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'na, aşı programımıza verdikleri destek ve nezaketleri için teşekkür ediyorum. Gösterdikleri sorumluluk son derece değerlidir. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız.
Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'na, aşı programımıza verdikleri destek ve nezaketleri için teşekkür ediyorum. Gösterdikleri sorumluluk son derece değerlidir. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız. https://t.co/8Jtq6Dn1de
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 15, 2021
Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'na, aşı programımıza verdikleri destek ve nezaketleri için teşekkür ediyorum. Gösterdikleri sorumluluk son derece değerlidir. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız. https://t.co/8Jtq6Dn1de pushfn('ads'); — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 15, 2021
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