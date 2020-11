Bakan Koca'dan İzmir uyarısı: Şartlar, virüs için elverişli hale geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, koronavirüs uyarısı yaptı. Koca, "Koronavirüs tedbirlerini ihmal etmiş olabiliriz. Gerekli dikkati tekrar gösterelim. Depremin de tesiriyle İzmir'de şartlar, virüs için elverişli hale geldi. Kurallara uyarak yeni can kayıplarının önüne geçelim." dedi. Bakan Koca, İzmir'de cuma günü yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 896 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını belirterek, "Bu sabah itibarıyla tedavisi tamamlanıp taburcu edilen hasta sayımız 682'dir. 58 kişi servis ve yoğun bakımda yatırılmak üzere, gözlem ve müşahede altına olan kişiler dahil toplam 214 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Yatan hastalarımızdan 8 kişi yoğun bakımda, 3 kişinin durumu maalesef ciddiyetini koruyor." ifadelerini kullandı.

Yaşlılar ve çocukların, felaket anlarını daha zor atlattığını belirten Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bakan Fahrettin Koca, şu ana kadar enkaz altından çıkarılan vatandaşların müdahalelerinin sürdüğünü dile getirdi.

Sağ kurtarılan kişilerden bazılarının sağlık durumları hakkında bilgi veren Koca, şöyle konuştu:

"Dün gece saat 01.00 sıralarında hepimizi mutlu eden bir gelişme olmuştu. 70 yaşındaki büyüğümüz Ahmet Çitim, hayata gösterdiği bağlılığın gücü, UMKE ile AFAD ekiplerinin yardımıyla yıkıntıların arasından sağ çıkmayı başardı. Bu ana ben de tanıklık etmiştim. Bu sabah Ahmet amcamız diyalize alındı, genel durumu iyi, Ahmet amcamıza acil şifalar diliyorum. Genç kızımız İnci'yi biliyorsunuz. İnci'nin enkaz altından çıkış süresine hepimiz tanıklık etmiştik. İnci'nin genel durumu iyi, kendilerini ziyaret ettim. Dolaşım bozukluğu yaşanmaması adına fasyotomi dediğimiz küçük bir işlem yapıldı. Organ fonksiyonları ve doku ezilmeleri sebebiyle hastamızı yakından takip ediyoruz."

Buse Hasyılmaz'ın durumuna da değinen Koca, "Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin enkaz altındayken telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz, sağlığına kavuştu, 1-2 güne taburcu olacak." ifadesini kullandı.

Koca, 15 yaşındaki Günay Özışık'ın durumunun orta düzeyde olduğunu, yakın takip için yoğun bakımda tutulduğunu anlattı.

Böbrek fonksiyonları düzelmeye başlayan, bacaklarındaki ezilmeye yönelik fasyotomi uygulanan Özışık'ın annesi ve kendisiyle ayrıca görüştüğünü ve durumunu yakından takip ettiklerini söyleyen Koca, "Doğanlar Apartmanı'nda 3 çocuğuyla enkaz altından çıkarılan Seher Perinçek'in tedavisi, dahiliye servisinde devam ediyor. Dün yine kendisiyle görüştüm. Durumu iyiye gidiyor. 10 yaşındaki ikiz kızları Ezel ve Elzem yoğun bakımda, onlarla da yakından görüştüm. Genel durumları iyi. Ne yazık ki 7 yaşındaki kardeşleri Umut, enkazdan çıkarıldığında hayatını kaybetmişti. 3 yaşındaki kardeşlerine ise maalesef halen ulaşamadık." bilgisini paylaştı.

Buca Seyfi Demirci Hastanesine şu an acil servis dışında hasta kabul edilmediğini aktaran Koca, "Bugün ziyaret ediyor olacağım. Çok erken dönemde yerinde çözüm getirmek istiyoruz." dedi.

İzmirlilerin üzüntüsünü paylaştığını belirten Koca, şunları kaydetti:

"Doğal afetler, bize alışma fırsatı vermeden bir anda gelir. Can kayıplarının acısı, diğer can kayıplarıyla mukayese edilemez. Enkaz altında geçen zaman, hayata mı, ölüme mi yakın bilinemez. Bunlar, zor günler. Bu şoku birlikte atlatacağız. Hatırlatmaktan kaçınamayacağım bir husus var. Hepimiz can kurtarma derdindeydik. Koronavirüs tedbirlerini ihmal etmiş olabiliriz. Gerekli dikkati tekrar gösterelim. Depremin de tesiriyle İzmir'de şartlar, virüs için elverişli hale geldi. Kurallara uyarak yeni can kayıplarının önüne geçelim."

"Gözle görünenden daha fazlasını hissedip etkileniyorlar. Toplum yaralarını sarıp hayata dönmekte güçlük yaşıyor. Depremin etkileri ruhlarda ve duygularda devam ediyor. Bizler bunları da sağlık sorunları arasında görüyoruz. Bu nedenle depremin ilk anlarından itibaren verdiğimiz hizmetlerin, işimizin bir aşamasını oluşturduğunu, yaşadığınız şoku atlatmak için de yine hizmetinizde olacağımızı bilmenizi istiyorum.

