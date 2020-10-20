Bakan Koca'dan İstanbul uyarısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da koronavirüs salgını nedeniyle dolmuşçu esnafını ve vatandaşları uyardı.

Twitter'dan dolu olan dolmuşlar üzerinden vatandaşları uyaran Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Doluysa binmeyin! İstanbul’da dolmuş şoförleri içinden bazılarının, salgına rağmen, kapasitelerinden fazla yolcu aldıkları yönünde şikâyetler artmaya başladı. Lütfen, fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin. Yolcu kapasitesi denetimi yapan Emniyet birimlerine yardımcı olsun."

DOLUYSA, BİNMEYİN! İstanbul’da dolmuş şoförleri içinden bazılarının, salgına rağmen, kapasitelerinden fazla yolcu aldıkları yönünde şikâyetler artmaya başladı. Lütfen, fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin. Yolcu kapasitesi denetimi yapan Emniyet birimlerine yardımcı olsun. pic.twitter.com/XiAJvN3z0f

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 19, 2020



DOLUYSA, BİNMEYİN! İstanbul’da dolmuş şoförleri içinden bazılarının, salgına rağmen, kapasitelerinden fazla yolcu aldıkları yönünde şikâyetler artmaya başladı. Lütfen, fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin. Yolcu kapasitesi denetimi yapan Emniyet birimlerine yardımcı olsun. pic.twitter.com/XiAJvN3z0f — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 19, 2020 pushfn('ads');

