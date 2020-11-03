Bakan Koca'dan İstanbul çağrısı! 3 grup insanı uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada İstanbul'a dair salgın uyarısı yaptı.

İstanbul'da bulunan veya seyahatten dönmüş kişlerin ziyaret edilmemesi gerektiğini belirten Koca, şehirde büyük bir vaka oranının olduğu vurgulayarak önemli bir uyarıda bulundu.

Twitter'dan İstanbullulara yönelik uyarısında önemli mesajlar veren Bakan Koca, şu paylaşımı yaptı: "İstanbul’a dönen büyüklerinizi bir süre ziyaret etmeyin. Kışı daha rahat şartlarda geçirmek için şehre gelen, çoğunluğu ileri yaşlardaki nüfusu, bazı riskler bekliyor. Vakaların %40’ı burada. Yüz yüze ziyaret sakıncalı. Lütfen büyüklerinizin ihtiyaçlarını telefonla öğrenin."



Koca ayrıca İstanbullulara şehir ayrılmama çağrısı da yaparak "İstanbul'daysanız, ayrılmayın. Türkiye’deki vakaların %40’ı yaşadığınız şehirde. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin" dedi.

Öte yandan İstanbul'a gidecek olanlara da uyarıda bulunan Bakan Koca, "Yolcukluk İstanbul'a mı? Yola çıkmadan, sağlık durumunuzu 7 gün izleyin. Ateş, kuru öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı, tat veya koku duyusu kaybı, solunum güçlüğü vb. şikâyetiniz varsa, seyahati erteleyin. Bir sağlık kuruluşuna müracaat edin" tavsiyesinde bulundu.

